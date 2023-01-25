Инспекторы  ГИБДД в Петрозаводске ежедневно ловят по 2-3 пьяных водителя

За январь текущего года в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 65 водителей с признаками опьянения.
Об этом сообщили в ГИБДД города.
В выходные в Петрозаводске снова пройдут рейды «Контроль трезвости». Сотрудники ДПС будут патрулировать улицы и массово останавливать автомобили для проверки водителей.
ГИБДД призвала жителей города сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 715-900, 78-44-44.
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