Интернет-мошенники в Карелии оставили рукодельницу без денег

В Костомукше женщина, занимающаяся бисероплетением, понесла финансовые потери из-за мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Так, 38-летняя жительница Костомукши в популярной социальной сети разместила объявление о продаже украшений из бисера, которые она плетёт сама. Желающий приобрести изделия ручной работы не заставил себя долго ждать. Он написал женщине в чате, в котором также отправил ссылку, предназначенную якобы для получения оплаты за товар.

Продавец перешла по ней, ввела данные банковской карты, в том числе код из СМС. После оплаты онлайн-сервис сообщил о якобы произошедшем сбое. Тогда она ещё раз повторила ранее проделанные действия. После чего обнаружила, что с её карты дважды произошло списание по 60 тысяч рублей. Увидев пропажу личных сбережений, костомукшанка сразу же обратилась в полицию.

В настоящее время по заявлению проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.