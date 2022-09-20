Инвалиды по зрению смогут везде гулять с собаками-поводырями

Совет Федерации одобрил изменения в законе об ответственном обращении с животными, рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Очередные изменения внесены в федеральный закон, касающийся ответственного обращения с животными. На пленарном заседании Совета Федерации сенаторы одобрили снятие ограничений по выгулу собак-поводырей. Теперь требования к выгулу домашних животных не будут распространяться на собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению. Об этом сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«К сожалению, установленные законом требования к выгулу животных вызывают немало сложностей для незрячих, использующих собак-поводырей. В некоторых случаях инвалиды по зрению просто не могут соблюдать эти ограничения. Например, для них сложно контролировать передвижение собаки при пересечении дороги, во дворах и на детских площадках. Инвалиды не в состоянии соблюсти требования по уборке продуктов жизнедеятельности животного. В результате люди с проблемами в здоровье лишаются доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, к местам отдыха и попадают на штрафы. Внесенные в закон изменения позволяют инвалидам по зрению не соблюдать требования по выгулу домашних животных, беспрепятственно передвигаться со своими собаками-поводырями», — отметил парламентарий.

Еще одна законодательная инициатива, одобренная сенаторами, содержания животных в местах, используемых для их продажи. В настоящее время требований к зоомагазинам и птичьим рынкам не установлены. Животные нередко содержатся в стесненных условиях, без надлежащего ухода, с нарушением санитарных норм.

«Согласно законопроекту, правительство определит требования к условиям в зоомагазинах, чтобы исключить жестокое обращение с выставленными на продажу животными. Новая норма должна вступить в силу с 1 марта 2023 года», — подытожил Игорь Зубарев.