Исполняющий обязанности главы города горняков в Карелии привился от COVID-19 в автобусе

Сегодня, 7 июля, о личной вакцинации в передвижном ФАПе рассказал и.о. главы округа Сергей Новгородов.

Как сообщают «Новости Костомукши», сегодня исполняющий обязанности главы города горняков Сергей Новгородов прошел первый этап вакцинации от коронавируса, он рассказал о своем самочувствии.

«Сегодня привился первым компонентом вакцины от коронавируса. Самочувствие нормальное. Считаю, что вакцинация — единственный надёжный способ избежать заражения или осложнённого течения Covid-19. Это реальная возможность защитить себя и своих близких от опасной болезни. Рекомендую жителям Костомукши отбросить сомнения и сделать прививку. Массовая вакцинация позволит снизить уровень заболеваемости на территории округа. Мы должны сами позаботиться о своем здоровье!», — поделился мнением о вакцинации Сергей Новгородов.

Сотрудники администрации Костомукши смогли привиться сегодня без отрыва от работы, передвижной кабинет медицинской службы с утра стоял у здания мэрии. Сотрудники Межрайонной больницы № 1 продолжат работу по вакцинации в клубной части КСЦ «Дружба». Такое решение на уровне руководства «Карельского окатыша» и больницы было принято для удобства горожан в связи с аномально тёплой погодой в Костомукше.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Карелию пришла партия в 9300 доз вакцины «Спутник V».