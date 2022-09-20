Исследователи выяснили, как смартфоны влияют на качество сна

Ученые подтвердили исследованиями, что качество сна рядом со смартфоном падает.

Если рядом со спящим находится смартфон, качество сна падает, даже если гаджет не используют. Этот факт подтверждают около 20 исследований, о которых рассказали в издании Tech Like This.

Рядом с телефоном человек спит меньше и не так глубоко. Некачественный сон, в свою очередь, негативно влияет на память, концентрацию внимания и настроение. Из-за него так же ослабевает иммунитет, увеличивается артериальное давление и снижается потенция.

Чтобы оздоровить сон, эксперты рекомендуют не пользоваться смартфоном перед сном и не оставлять его в спальне минимум на протяжении месяца.