Из приграничного района Карелии выдворят 34 нелегала

По решению Лахденпохского районного суда иностранных граждан принудительно выдворят за пределы России.

О нарушении иностранными гражданами правил въезда в пограничную зону и режима пребывания в России рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.



Так, с начала года Лахденпохский районный суд Карелии рассмотрел 34 дела об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан за нарушение правил въезда в пограничную зону, а также за нарушение режима пребывания в нашей стране: у иностранцев не было документов, подтверждающих право пребывания в России.



Суд установил, что 12 иностранных граждан въехали в пограничную зону Карелии и находились в её пределах без индивидуальных пропусков.



Кроме того, иностранцы нарушили режим пребывания в России. В 16 случаях у них не было документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране, кроме того, они уклонялись от выезда из России по истечении срока пребывания.

В 6 случаях нарушение режима выражалось в несоответствии заявленной цели въезда в Россию осуществляемой деятельности или роду занятий, за что также предусмотрена административная ответственность.



Суд признал иностранных граждан виновными в совершении административных правонарушений и приговорил каждого к штрафу.

Кроме того, согласно решению судебной инстанции, иностранцы будут принудительно выдворены за пределы России.