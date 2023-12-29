Из-за потопа автомобилисты надолго застряли в пробке на окраине Петрозаводска

По сообщению одного из пабликов, пробка растянулась от поворота к аэропорту до Заводской улицы.

Пользователи сообщества «Подслушано у водителей Птз и Карелии» предупредили об огромной пробке на Соломенском шоссе.



«Пробка из Соломенного. Начинается от аэропорта и до кольца Тяжбуммаша. Причину не знаю. Лучше от поездки в Соломенное воздержаться», — говорится в анонимном сообщении.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ночь на 10 января часть Соломенского шоссе в районе ДСК затопило.



Утром петрозаводчанка Татьяна Сухоросова в сообществе ТОС «Соломенное» посоветовала объезжать потоп через проезд Автолюбителей.