Из-за потопа автомобилисты надолго застряли в пробке на окраине Петрозаводска

По сообщению одного из пабликов, пробка растянулась от поворота к аэропорту до Заводской улицы.
Пользователи сообщества «Подслушано у водителей Птз и Карелии» предупредили об огромной пробке на Соломенском шоссе.
«Пробка из Соломенного. Начинается от аэропорта и до кольца Тяжбуммаша. Причину не знаю. Лучше от поездки в Соломенное воздержаться», — говорится в анонимном сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ночь на 10 января часть Соломенского шоссе в районе ДСК затопило.
Утром петрозаводчанка Татьяна Сухоросова в сообществе ТОС «Соломенное» посоветовала объезжать потоп через проезд Автолюбителей.
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