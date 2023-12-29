Водители возмущены потопом на оживленном шоссе на окраине Петрозаводска

Воды неизвестного происхождения затопили участок Соломенского шоссе.

Как сообщил анонимный пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», в ночь на 10 января часть Соломенского шоссе в районе ДСК затопило.



Утром петрозаводчанка Татьяна Сухоросова в сообществе ТОС «Соломенное» посоветовала объезжать потоп через проезд Автолюбителей.



«Участок от МЧС до Заводской проехали почти за 25 минут», — написала горожанка.



Отметим, сейчас на улицах карельской столицы около -15 градусов.