Известного врача из Карелии насмерть сбил 18-летний спортсмен

Врач-травматолог из клиники «Кивач» стал жертвой страшного ДТП в Казани.

Врач травматолог Сергей Шуркин трагически погиб ДТП в возрасте 35 лет — об этом сообщили в клинике «Кивач». Там же отметили, что погибший был одним из лучших специалистов Карелии в своей области.

Как стало известно из соцсетей, жизнь врача трагически оборвалась в Казани — его на пешеходном переходе насмерть сбил 18-летний спортсмен.

В одном из пабликов Казани отметили, 18-летний член сборной Татарстана по боксу сбил врача, переходившего на красный. При этом погибший заканчивал переходить дорогу. Сам водитель при этом нарушил правила — двигался с превышением скорости, устроив гонки с другим автомобилем. Удар был такой силы, что погибший пробил лобовое стекло BMW боксера.

В комментариях отмечают, что Сергей Шуркин приехал в столицу Татарстана делать операции. У погибшего осталась жена и двое детей.