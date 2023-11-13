Миллион рублей перевела мошенникам врач одной из больниц Петрозаводска

Мошенники убедили женщину оформить кредит на один миллион рублей и перевести деньги на якобы «безопасный» счет.

В полицию Петрозаводска обратилась 40-летняя жительница города. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, лишившись почти миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленники использовали для общения с заявительницей известную схему. Так, сначала женщине в мессенджере написал якобы один из руководителей медучреждения и предупредил о предстоящем звонке от сотрудника силового ведомства. Поэтому, когда ей через некоторое время поступил звонок, женщина была готова к разговору.

Телефонный собеседник предупредил петрозаводчанку о подозрительной активности на её банковском счёте и возможных последствиях. По словам звонившего, мошенники получили доступ к личному кабинету и пытаются оформить кредит. И если в ближайшее время не предпринять определённых действий, то злоумышленники переведут все деньги за рубеж. Затем телефонные аферисты, не давая горожанке опомниться и поговорить с близкими, убедили её самостоятельно оформить кредит на один миллион рублей и перевести деньги на якобы безопасный счет.

Женщина последовала совету и перевела почти миллион рублей на продиктованные ей номера счетов. Последние две купюры номиналом 5 тысяч рублей терминал самообслуживания вернул клиентке, уточнили в МВД Карелии.

Вечером женщина рассказала о произошедшем супругу, который отправил ее в полицию.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.