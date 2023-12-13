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Известные фотографы Карелии устроили «охоту» за полярной совой в Петрозаводске

Новости. Общество
09:10, 15 Декабря 2023
фото: © Михаил Калинин

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Илья Тимин поделился в Телеграме снимками полярной совы в карельской столице.

В телеграм-канале «Карелия Заповедная» фотограф Илья Тимин опубликовал два снимка полярной совы, которая прилетела в Петрозаводск.



Вторая фотография принадлежит художнику Михаилу Калинину. Отметим, это единственная сова с полностью или почти полностью белым оперением.

Окраска самцов светлее, у самок гораздо чаще встречаются обширные пятна темно-коричневого цвета. У молодых самцов также имеются темные отметины, из-за которых они становятся похожими на самок. После достижения половой зрелости их оперение обычно становится белее.

Большинство совообразных охотятся ночью, но полярная сова часто активна днем, особенно в летнее время. 

Последние данные свидетельствуют о том, что популяция этого вида стремительно сокращается.

Напомним, ранее мы сообщали о юбилее карельского заповедника, где охраняют исчезающий вид северного оленя. 

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