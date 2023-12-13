Карельский заповедник, где охраняют исчезающий вид северного оленя, празднует юбилей

В четверг, 14 декабря, заповеднику «Костомукшский» исполнилось 40 лет.

Как в своем поздравлении сообщили сотрудники Минприроды Карелии, он был создан 14 декабря 1983 года, а сегодня является одной из точек притяжения природного арктического туризма.



По данным Росзаповедцентра, заповедник «Костомукшский» стал одним из самых посещаемых в арктической зоне России в 2022 году, его посетили порядка 30 тысяч человек.



По данным министерства, территория заповедника «Костомукшский» составляет 49,2 тысячи гектара.



«Она в основном покрыта северотаежными лесами — одними из старейших на Северо-Западе нашей страны. Здесь сохранились крупные болотные массивы. В заповеднике много озер и проточных водоемов, обитают редкие виды птиц и животных, встречается множество растений, занесенных в Красную книгу», — говорится в сообщении регионального Минприроды.



За годы развития сотрудники заповедника проложили безопасные для природы экомаршруты, наладили экологическое просвещение, рассказывая всем желающим о его уникальной природе.



Отметим, особым вниманием у сотрудников пользуется популяция лесной формы северного оленя, сохранившегося только в этом районе Карелии — в самом заповеднике и к югу от него.



Это редкая и исчезающая форма северного оленя, обитающая в Финляндии и на Северо-Западе России.