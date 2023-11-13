«Арендопригодную площадь» бизнес оценил в 516 млн рублей.

На сайте объявлений avito.ru опубликована информация о продаже здания на улице Зайцева, 67-А площадью 7,2 тысячи квадратных метров.



«К продaже предcтавлен бизнес-цeнтр „Aльянс“, pacположенный в pайoне деловой застройки, на пepвой линии улицы Зaводскaя, чтo обeспечивает высoкую тpaнспopтную доступнoсть oбъeкта. Отличная видимость cо стopoны трaнcпoртнoгo и пешеxодного потоков», — говорится в тексте объявления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что следователь по особо важным делам Следкома Карелии Александр Брюханов предъявил нынешнему владельцу продаваемого здания, бизнесмену Леониду Белуге обвинение в даче взятки бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.



Речь идет о второй взятке в размере 8 миллионов 676 тысяч 550 рублей, которую, по версии следствия, Белуга дал Боднарчуку как оплату за помощь в решении вопросов, касающихся его бизнеса.