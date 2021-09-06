890x80
Реклама
Полный список кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Карелии
Сегодня 16:03
Лахденпохский район - настоящие ворота в Карелию (ВИДЕО)
06.09.2021 09:15
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19

Известный поисковик Илья Герасев опубликовал новую книгу, посвященную обороне Петрозаводска

Новости. Общество
17:20, 07 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводка

Новости партнеров

В Национальной библиотеке Карелии состоялась презентация книги Ильи Герасева «Петрозаводск. Сентябрь 1941 года», сообщили в администрации города.

Историк и поисковик, член Общественной палаты РФ и заместитель председателя Фонда «Эстафета поколений» представил свое видение истории обороны города. Книга написана на основе анализа архивных документов из фондов Министерства обороны Российской Федерации, Национального архива Карелии, перевода финских документов, а также результатов многолетней поисковой работы. Исследование рассказывает о четырех основных рубежах Петрозаводска и последних днях его обороны.

Это уже третье издание из серии книг, посвященных героическим страницам города периода Великой Отечественной войны. Ранее в свет вышли «Рубежи Петрозаводска» (2015 год, Илья Герасев и Нина Столепова) и «Оборона Петрозаводска» (2017 год, Илья Герасев). Новая работа подготовлена на основе двух предыдущих и дополнена материалами, собранными в течение последних лет.

Книга издана на средства президентского гранта тиражом в 300 экземпляров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-09-07 18:19:54
Чем дальше от 1941,тем мощнее бои за Петрозаводск. Хотя изначально были данные, что особо не обороняли ни наши, ни финны.
Лет через 10, наверное узнаем о том, что именно на карельской земле решалась судьба второй мировой войны.
Изя
2021-09-07 18:32:36
Leopol'd, +100500 )))
Кинокритик
2021-09-07 17:38:33
Сейчас у либерды истерика случится. Первым будет колготочник офф, который как обычно в бессильной злобе переведет стрелки на ЛДПР
Off
2021-09-07 18:23:41
Кинокритик, Наташка .
У нас , в России , только одна " либерда ". Эта партия, носит в своем названии слово - "либеральная " . Так что это у тебя истерика и обидки на партию Вольфыча . Это и понятно , ты же педросс и ваше время прошло ... пора в лагеря . :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
05.09.2021, 11:23
Извращенец прячется в кустах у Дома бокса в Петрозаводске
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
06.09.2021, 11:12
Администрация Петрозаводска объявила о сроках начала отопительного сезона

Чтиво

Сегодня 17:52
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Деньги из камня 1
Сегодня 08:57
Музыкальный «выстрел» из 90-х
31.08.2021 15:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»