Известный поисковик Илья Герасев опубликовал новую книгу, посвященную обороне Петрозаводска

В Национальной библиотеке Карелии состоялась презентация книги Ильи Герасева «Петрозаводск. Сентябрь 1941 года», сообщили в администрации города.

Историк и поисковик, член Общественной палаты РФ и заместитель председателя Фонда «Эстафета поколений» представил свое видение истории обороны города. Книга написана на основе анализа архивных документов из фондов Министерства обороны Российской Федерации, Национального архива Карелии, перевода финских документов, а также результатов многолетней поисковой работы. Исследование рассказывает о четырех основных рубежах Петрозаводска и последних днях его обороны.

Это уже третье издание из серии книг, посвященных героическим страницам города периода Великой Отечественной войны. Ранее в свет вышли «Рубежи Петрозаводска» (2015 год, Илья Герасев и Нина Столепова) и «Оборона Петрозаводска» (2017 год, Илья Герасев). Новая работа подготовлена на основе двух предыдущих и дополнена материалами, собранными в течение последних лет.

Книга издана на средства президентского гранта тиражом в 300 экземпляров.