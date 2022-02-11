Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга присутствовал при рождении своей дочери

Бизнесмен, ставший отцом в седьмой раз, рассказал о рождении дочери.

В Республиканском перинатальном центре 6 февраля рано утром родилась девочка, седьмой ребенок в семье Леонида Белуги. Известный предприниматель присутствовал при рождении дочери с первой минуты, не оставляя супругу ни на миг.

«Я присутствовал при рождении своих дочерей Лизы и Ани. И сейчас тоже решил, что должен поддержать свою супругу, помочь ей, потому что физически это очень тяжело. Я считаю, что каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой, если не в родильном зале, то хотя бы в соседней комнате», - сказал Леонид Белуга.

Как признался предприниматель, он всегда хотел, чтобы у него было много детей.

«Мне часто задают эти вопросы: зачем тебе столько детей, зачем рожать в таком возрасте?.. А я в ответ рассказываю про свою бабушку, которая меня воспитала. Она прожила 90 лет, из них 40 лет – в Петрозаводске. У бабушки была многодетная семья, восемь детей, и я считаю, что это хорошая традиция, когда старшие принимают участие в воспитании младших. У меня тоже так заведено. Аня и Лиза, которые пока еще младшие школьницы, очень ждали рождения малышки, первыми стояли в очереди, чтобы подержать ее на ручках, и сейчас, когда не в школе, от нее не отходят, помогают маме. Мне кажется, это прекрасно. Ведь что главное? Я считаю, своим детям нужно дать путевку в жизнь – выучить в школе, помочь закончить вуз, встать на ноги. Мой возраст и мое здоровье еще позволяют это сделать. И поэтому я всего на одного ребенка отстал от бабушки!» - признался бизнесмен.

Подробнее читайте в материале «Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой».