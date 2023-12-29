«Родились 12 малышей», — итоги последних суток и новогодней ночи в Карелии

Глава карельского Минздрава рассказал, что в республике в последний день уходящего года родились 6 мальчиков и 6 девочек.

В последние сутки уходящего года, 31 декабря, и в новогоднюю ночь в Карелии родились 12 малышей: 6 мальчиков и 6 девочек, сообщил в своем телеграм-канале глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

Самой молодой маме — 20 лет, самой возрастной — 37 лет. Среди мам, родивших в новогоднюю ночь, медицинская сестра-анестезист Республиканского перинатального центра. Она родила девочку. У неё это вторые роды, рассказал руководитель Минздрава Карелии.

А в 2022 году, в эти же сутки, в Карелии родились всего 5 малышей: 4 мальчика и 1 девочка, отметил министр.

За 2023 год в перинатальном центре родилось 3685 детей, из них 1869 мальчиков (50,7%) и 1816 девочек (49,3%), 50 — двоен и одна тройня.

Первые роды были у 1377 женщин, у 1229 женщин — вторые, у 698 — третьи, у 323 — четвертые, добавил глава Минздрава республики.