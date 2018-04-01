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Новости. Общество
11:13, 01 Апреля 2018

"Я призываю судью к христианскому милосердию" - телеведущий Владимир Познер выступил в защиту Юрия Дмитриева перед приговором

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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказался в защиту историка Юрия Дмитриева, которому 3 апреля вынесут приговор по обвинению в развратных действиях в отношении ребенка и изготовлению детской порнографии.

Владимир Познер накануне на своем официальном сайте опубликовал пост в защиту Юрия Дмитриева.

"… я избавился от страха перед властью, перед теми, кто считают, что человек бесправен и суд существует только для осуждения, - пишет Познер. - Пишу я это в связи с делом историка Юрия Дмитриева. Он был арестован в связи с анонимным доносом, обвинявшим его в изготовлении детской порнографии (позже к этому добавилось обвинение в незаконном хранении оружия). Изготовление детской порнографии ему вменили в связи с фотографиями обнаженной его приемной дочери, которые он снимал. Эти фотографии не были опубликованы нигде. Более того, привлеченные эксперты не нашли в них признаков порнографии. Что до оружия – старый, ржавый обрез – то экспертиза не признала его оружием. Судебно-психиатрическая экспертиза нашла, что Дмитриев абсолютно вменяемый человек.

Завтра у католиков Пасха. У православных Вербное воскресенье. Всем известно, что я – атеист, хоть и крещен в католической вере. Вместе с тем я абсолютный сторонник принципа христианского милосердия. Послезавтра суд вынесет решение по делу Дмитриева. Прокурор потребовал для него 9 лет (!) строгого (!!!) режима. Я не призываю судью к христианскому милосердию. Хотелось бы понадеяться лишь на справедливый суд, на то, что не будет осужден человек, не совершивший никакого преступления.

Можно сказать, что Юрий Дмитриев своим трудом не давал и не дает нам забывать о тех, кто внушал нам страх и ужас в течение семидесяти с лишним лет. Некоторые из них еще живы, есть у них свои последователи. Не за эту ли его деятельность хотят наказать Юрия Дмитриева?

Любое мое обращение к Петрозаводскому городскому суду могут оценить, как давление на суд. И я не обращаюсь. Я выражаю лишь надежду, что 2 апреля (на самом деле приговор начнут оглашать 3 апреля – прим. "Столица на Онего") в отношении Юрия Дмитриева будет днем справедливости".

 

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кир
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