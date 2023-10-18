Японские ученые рассказали о правиле пяти секунд для защиты от COVID-19

Специалисты объяснили, как снизить вероятность передачи коронавируса.

В Японии изобрели оберегающее от COVID-19 правило пяти секунд, сообщили 18 октября в издании «газета.ru» со ссылкой на Scientific Reports.

Ученые из International Pacific University в Японии изучили скорость движения мельчайших частиц, которые выделяются изо рта человека во время дыхания и речевого процесса. Для проведения исследования они применили лазерный лист и высокоскоростную камеру.

По результатам исследования ученые заключили, что вероятность заражения вирусом достигает своего максимального значения в пределах пяти секунд. Это касается как открытых пространств, так и закрытых помещений.

В связи с обозначенным, ученые предлагают сократить время близкого контакта при личных встречах до пяти секунд, чтобы снизить вероятность передачи COVID-19 воздушно-капельным путем.