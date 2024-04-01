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Молодые ученые выступили с презентацией проектов перед Главой Карелии

Новости. Общество
18:15, 03 Апреля 2024
фото: Минэкономразвития Карелии / ВК

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Артур Парфенчиков выразил признание и поддержку проектов молодых изобретателей.

В паблике Минэконмразвития рассказали, что в Карелии по инициативе Главы Карелии поддерживают разработки молодых ученых и изобретателей в рамках «Программы поддержки НИОКР, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия».

В том году из 102 поданных заявок на получение грантов экспертным советом было отобрано 67, из которых 28 получили финансирование. Суммы грантов варьировались от 500 тысяч до 1,6 миллионов рублей.

18 марта текущего года Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия подвёл итоги конкурса «Программы поддержки НИОКР, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия». Петрозаводский государственный университет стал победителем конкурса. В 2024 году грантовое финансирование Программы составит 20 млн рублей. До 15 апреля в ПетрГУ проводится отбор проектных заявок на конкурс грантов Главы Республики Карелия на 2024–2025 годы.

В ПетрГУ в марте состоялась презентация проектов молодых ученых перед Главой Карелии. Артур Парфенчиков выразил признание и поддержку их работы.

Многие из этих проектов уже нашли своё применение в реальном секторе экономики Карелии, подтвердив важность и эффективность поддержки инноваций для динамичного развития всей республики. Проекты студентов охватывают различные области: медицину, экологию, агротехнологии, искусственный интеллект, материаловедение и другие технические сферы, демонстрируя мультидисциплинарный подход к научным исследованиям и разработкам.

С работами молодых ученых можно ознакомиться на сайте.

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