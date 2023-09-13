Ярмарка абонементов открылась в Карельской филармонии

Жителей Петрозаводска приглашают на традиционную осеннюю ярмарку абонементов (6+).

В минувший вторник, 12 сентября, в Карельской филармонии начала работу Осенняя ярмарка абонементов (6+).

В сезоне 2023/24 года филармония предлагает 18 абонементов для взрослых и детей, для людей с самыми разными музыкальными предпочтениями.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Карелия, ярмарка абонементов будет работать в фойе 1-го этажа Карельской филармонии (ул. Кирова, 12), с 12 по 17 сентября, в рабочие дни – с 12:00 до 19:00, в выходные – с 11:00 до 17:00.