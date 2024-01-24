Денис Мацуев выступит в Петрозаводске

Известный пианист привезет с собой группу талантливых музыкантов.

Карельских любителей классической музыки ждет большое событие. С 26 по 28 февраля на сцене нашей филармонии пройдут три концерта в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений К 150-летию С. В. Рахманинова» (6+). В двух из них будет участвовать сам известный пианист.

Организатором выступает Фонд поддержки искусств «Звёзды на Байкале». Вместе со зведой приедут несколько талантливых музыкантов — все сплошь лауреаты международных конкурсов. Кроме того в двух концертах будет участвовать и наш симфонический оркестр.

Во что обойдутся филармонии эти выступления, и сколько стоят билеты, знает проект «Жизнь и кошелек».