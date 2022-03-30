Юноша украл в Петрозаводске краску для волос, а женщины — нательное белье

Росгвардейцы на первомайских праздниках задержали в Петрозаводске нескольких нарушителей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в праздничные дни росгвардейцы задержали в петрозаводских гипермаркетах четверых человек. Сначала в двух торговых точках поймали мужчин 18 и 50 лет. Юноша без оплаты проносил мимо кассы краску для волос, а мужчина постарше попался на выносе алкоголя.

На следующий день «клиентами» росгвардейцев стали уже две женщины. Среди похищенного — нательное белье и продукты питания общей стоимостью более 2 тысяч рублей.

Всех задержанных росгвардейцы передали полиции.