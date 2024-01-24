Юные легкоатлеты из Петрозаводска завоевали медали на чемпионате и первенствах Северо-Запада

Соревнования проходят в Ярославле.

Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали медали на чемпионате и первенствах Северо-Запада, сообщили в паблике городской администрации.



Как рассказали в источнике, в Ярославле в эти дни проходят чемпионат и первенства Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике в помещении. Их медали завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска.



Артур Паншуков победил в беге на 60 метров с результатом 7,22 с. Александр Овчинников стал первым на дистанции 1 500 метров, преодолев ее за 4.16 мин. В прыжках в высоту серебро завоевала Анастасия Дементьева, а бронзу – Дарья Соголовская. Валерия Барышева стала второй в пятиборье.