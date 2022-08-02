Юный водитель по неопытности устроил аварию, в которой пострадал ребенок

В Кондопожском районе 20-летний водитель не справился с управлением и попал в ДТП, в котором пострадали девушка и ребенок, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 13 августа, в 9.50 в Кондопожском районе, на 506 км федеральной автодороги "Кола", 20-летний водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением и перевернулся в кювет.

В результате ДТП травмированы пассажиры автомобиля - 20-летняя девушка и 13-летний мальчик.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.