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Юным жителям Карелии предложили нарисовать времена года

Новости. Общество
18:40, 04 Октября 2023
фото: © компания «Ситилинк»

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Компания «Ситилинк» проводит конкурс детских рисунков, лучшие из которых украсят календарь на 2024 год.

Интернет-провайдер «Ситилинк» запустил детский творческий конкурс «Календарь-2024». Поучаствовать в нем могут дети от трех до 13 лет включительно, живущие в городах присутствия компании.

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать рисунок на тему «Времена года» и загрузить его в специальный альбом в паблике «Ситилинка» «ВКонтакте». Важное условие: работа должна быть вертикальной.

На каждого ребенка нужно заполнить анкету, сделать это может родитель или законный представитель. Тем, кто претендует на победу, необходимо прислать скан рисунка в максимально хорошем качестве на электронную почту с пометкой «Календарь 2024».

Полные правила читайте по ссылке.

Работы принимаются до 31 октября, после этого жюри выберет 14 лучших рисунков, которые украсят календарь «Ситилинка» на следующий год. Имена победителей опубликуют в группе «Ситилинка».

Победители получат призы, а их работы будут представлены на уличной выставке, которая откроется в декабре в «Петровской слободе» в Петрозаводске. Кроме того, памятные подарки ждут всех участников.

Отметим, что конкурс рисунков для календаря проводится уже много лет и каждый раз собирает более тысячи участников.

В этом году его география расширилась: помимо ребят из Карелии свои работы смогут представить дети из Мурманской, Архангельской областей, Мордовии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

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