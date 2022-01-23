Юристы Госюрбюро Карелии бесплатно проконсультируют петрозаводчан

В феврале юристы проведут прием горожан в мобильном офисе в микрорайонах Петрозаводска.

В феврале мобильный офис Государственного юридического бюро Республики Карелия проедет по микрорайонам города.

Место и время остановок мобильного офиса:

2 февраля с 10.00 до 12.00 в микрорайоне Соломенное по адресу: улица Труда, д. 4, (напротив магазина «Магнит»).

9 февраля с 10.00 до 12.00 в микрорайоне СКЗ по адресу: улица Сулажгорского кирпичного завода, д. 10 (около продуктового магазина «Кондор»).

16 февраля с 10.00 до 12.00 в микрорайоне Птицефабрика по адресу: ул. Птицефабрика, д. 1В (напротив остановки общественного транспорта).

Справки по телефону 76-51-81.

В Госюрбюро напомнили, что учреждение оказывает бесплатную юридическую помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным, малоимущим и другим гражданам. Для получения помощи необходимо предоставить паспорт и документы, подтверждающие статус.