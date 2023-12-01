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Глава Следкома РФ поздравил юристов Карелии с профессиональным праздником

Новости. Общество
10:30, 03 Декабря 2023
фото: © Следком Карелии / ВК

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3 декабря российские юристы отмечают профессиональный праздник.

Как в социальной сети сообщил глава СКР Александр Бастрыкин, поздравления с профессиональным праздником ежегодно 3 декабря принимают российские юристы.

«Исторически профессия юриста в России считается одной из самых почетных и уважаемых. Однако это не только специальность, но и особый образ мышления, бесконечный поиск истины в споре и самосовершенствование, — говорится в поздравлении. 

Профессиональные и личные качества юриста неразрывно связаны. Среди них — порядочность, принципиальность, честность, добросовестность и объективность. Ежегодно эту стезю выбирают множество амбициозных молодых людей.

В их числе кадеты и студенты образовательных организаций Следственного комитета России. Благодаря грамотным и мудрым наставникам они не только постигают азы юриспруденции, но и воспитываются в духе патриотизма и взаимовыручки, укрепляясь в решении посвятить свою жизнь борьбе с преступностью, — сказано в сообщении. 

В Следственном комитете Российской Федерации трудятся квалифицированные юристы, для которых восстановление нарушенных прав граждан, пресечение посягательств на свободу личности — дело чести. 

Функционирование государственного механизма немыслимо без слаженного взаимодействия правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств. Выполняя различные задачи, мы едины в стремлении защищать права и интересы соотечественников, отстаивать правовые ценности, основанные на нормах нравственности и морали, повышать уровень правовой культуры граждан». 

Особые слова благодарности Бастрыкин высказал ветеранам юридического сообщества. По его словам, благодаря их плодотворной работе, стратегической дальновидности и умению принимать ответственные решения, удается сохранять независимость российской правовой системы и обеспечивать ее устойчивое совершенствование.

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