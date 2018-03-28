"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"

Родные и друзья рассказали журналисту "Столицы на Онего", почему они винят врачей в смерти Любы и что теперь будет с тремя детьми, которые остались без мамы.

В Петрозаводске и Заозерье 27 марта простились с Любой – молодой многодетной мамой, которая скоропостижно ушла из жизни спустя несколько дней после родов.

Сотрудники Следственного управления начали проверку по факту смерти роженицы в роддоме имени К.А.Гуткина.

Журналист "Столицы на Онего" пообщалась с родными и друзьями Любы, узнала, почему они винят в случившемся врачей и что теперь будет с тремя детьми, которые остались без мамы.

Подробности читаете в тексте "Пошла за счастьем…"