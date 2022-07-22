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Как будет выглядеть новый спортивный комплекс «ДИНАМО» в Петрозаводске?

Новости. Общество
00:01, 25 Июля 2022

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Давайте узнаем, что именно будет представлять из себя спорткомплекс и какие функциональные помещения в нем имеются.

В предыдущей статье мы рассказывали, как строился проект Физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо»

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо» представляет собой здание общей площадью 1800 кв. м.

Входная зона выполнена по-современному дизайн проекту: здесь расположены зоны ресепшен, зона ожидания, телевизор, гардероб, а также витрина для спортивных наград.

 

В соответствии с проектом в спортивный комплекс будет входить универсальный спортивный зал размером 45 на 24 метра и площадью 1077 кв. метров.

Зал будет отвечать всем требованиям для проведения официальных спортивных мероприятий различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и другим видам спорта.

В зале предусмотрено устройство профессионального многослойного напольного покрытия «Мегас», строительство трибун для зрителей. Это даст возможность проводить всероссийские соревнования.

Напольное покрытие «Мегас» — это спортивный паркет, который является самым функциональным покрытием для залов для игровых видов спорта. Он обеспечивает наилучшую амортизацию, максимальный отскок мяча и оптимальный коэффициент скольжения. Таким образом, по совокупности спортивных характеристик паркет значительно превосходит все другие покрытия.

С точки зрения длительности использования лучше всего подходит спортивный паркет из массива твердых светлых пород дерева, таких как клен, бук, береза. Эти породы дерева хорошо обрабатываются, окрашиваются и лакируются.

Кроме этого, в Физкультурно-оздоровительном комплексе будет оборудованный профессиональным спортивным инвентарем тренажерный для занятий по общей физической подготовке, площадью 288 кв. метров.

Зал оснащен различными гимнастическими снарядами и зальным оборудованием: хромированные гантели разного веса, силовая рама, скамья для пресса, штанги, и другие тренажеры для различных групп мышц.

В проекте оборудованные мужские и женские раздевальные с душем, медицинский кабинет, тренерская.

Важным преимуществом также является наличие уличного поля для игры в футбол, 45×25 метров и общей площадью 1125 кв. м.

Реализация данного проекта, кроме создания условий для общефизической и специальной подготовки сотрудников органов безопасности и правопорядка, развития служебно-прикладных видов спорта, позволит проводить тренировки и соревнования регионального и межрегионального уровня по различным видам спорта, а также предоставлять услуги жителям Петрозаводска в области физической культуры и спорта.        

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо» запланировано на конец 2022 года, ко дню 100-летия Общества «Динамо». Это станет замечательным подарком жителям Карелии к юбилею прославленного спортивного общества.

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