Ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо» в Петрозаводске

В 2020 году состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие — в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества «Динамо».

Одним из ключевых вопросов было рассмотрение проекта строительства многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо» в Петрозаводске. Этот проект имеет важнейшее значение для динамовского движения в Карелии, для развития в республике спорта высших достижений, массового и детского спорта, а также ветеранского движения.

Руководители общества «Динамо» 14 октября 2020 года заложили капсулу на месте строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Объект строится в районе Сулажгоры, на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина.

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо» разработали, согласовали и в декабре 2020 года началось строительство.

Этому предшествовала сложная и многогранная подготовительная работа Карельской региональной организации «Динамо» в тесном взаимодействии со строительной компанией «Баренц Групп».

Первоначальным этапом строительства была установка фундамента здания: забивка свай и монтаж ростверка.

Уже через полгода с начала строительства был полностью возведен каркас здания, смонтированы стеновые сэндвич-панели.

Далее на объекте были произведены работы по установке окон, фасадов, монтаж кровли, закрытие теплового контура здания.

На следующем этапе строительства приступили к внутренним работам: кирпичной кладке технических помещений, устройству стяжки, монтажу системы отопления, теплогенераторной и перегородок внутренних помещений.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию такого крупного по масштабам Карелии спортивного объекта «Динамо» запланировано на конец 2022 года, накануне 100-летия Общества «Динамо». Это будет замечательным подарком жителям Карелии и Обществу «Динамо» к юбилею прославленного спортивного общества.