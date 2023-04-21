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Как доказать наличие права на освобождение от призыва?

Новости. Общество
11:58, 26 Июня 2023
фото: © yar.mk.ru

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Юрист рассказал, как призывнику защищать свои права.

В России идет призывная компания. В этом, 2023 году повышенные планы по призыву в армию. Что надо знать про призыв и как защищать свои права? Об этом рассказал юрист Самсонов Марат. 

Итак, первый этап призыва в армию, это медицинское освидетельствование. Если у призывника есть непризывное заболевание, то это чревато серьезными проблемами в армии, вплоть до получения крайне неблагоприятных последствий для его здоровья. Мы не устаем повторять, что на призывной комиссии и ранее на медицинской комиссии надо активно информировать о наличии у призывника непризывного заболевания, писать по этому поводу заявления с просьбой освободить от службы в армии, представлять соответствующие медицинские доказательства. Короче говоря, надо активно отстаивать свои права.  По результатам освидетельствования граждан, при призыве на военную службу специалистами, руководящими работой по освидетельствованию граждан, на основании заключений врачей дается заключение о годности к военной службе. На основании заключения решается вопрос о призыве в армию.

В какие сроки проводится призыв граждан на военную службу и какие мероприятия он включает?  Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании указов Президента Российской Федерации. 

Какие решения принимает призывная  : о призыве на военную службу; о направлении на альтернативную гражданскую службу; о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; об освобождении от призыва на военную службу, о зачислении в запас; об освобождении от исполнения воинской обязанности. Если призывник заявил о наличии у него непризывного диагноза, его задача подкрепить это медицинскими данными. Далее призывная может направить его на дополнительное обследование. Если обследование подтвердит наличие непризывной болезни, от призыва в армию следует освободить, зачислить в запас ( категория В) или не зачислять ( категория годности Д).  Если диагноз не подтвердится, призывная может призвать гражданина на военную службу.

Если призывника не устроит решение призывной комиссии, он в праве оспорить его в вышестоящую призывную или в суд.

Мы, юристы по призывным спорам, помогаем составить заявление в военкомат о наличии не призывного заболевания, построить позицию на медицинской комиссии, доказывать факт неблагополучия со здоровьем. При неблагоприятном исходе мы пишем жалобы в вышестоящую призывную комиссию либо в суд. Представляем интересы призывника в суде, помогаем с получение белого билета. Также оказываем помощь с направлением призывника на альтернативную гражданскую службу взамен военной по ст. 59 Конституции.

Призывной юрист Самсонов Марат т. 63-94-71 (+ 7 911 400 94 71)
https://vk.com/advokatpetrozavodsk
https://www.youtube.com/@prizyvnoi
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http://petrozavodsk-prizyv.ru
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Реклама / Самсонов М. / ИНН 100102120719

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