Как провести новогодние каникулы красиво и ярко

Идеи для праздничного марафона заготовил Дом культуры в Петрозаводске

Как провести новогодние праздники, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прошедшие дни? Рецепт очень прост – грамотное планирование и чередование активного отдыха с вечерами в кругу близких людей.

Ту и другую возможность дарит Дом культуры, открытый на пятом этаже в торгово-развлекательном центре «Тетрис». В первые дни нового года его посетителей ждут яркие кинопремьеры, среди которых «Ёлки-10», «Холоп-2» и «Бременские музыканты». (6+)Новинки отечественного кинематографа отлично подойдут как для семейного просмотра, так и для похода в кино с компанией друзей. А после киносеанса всегда можно заглянуть в уютное кафе, чтобы провести время за бокалом глинтвейна (18+) или порадовать себя новогодним десертом.

Пока взрослые проводят время за общением, юные посетители Дома культуры будут рады отправиться в детскую зону. Здесь они смогут обследовать двухэтажный лабиринт, устроить игры в специальных комнатках и собрать конструктор «Макси-лего».(0+)

А если же дети и родители захотят активно провести время вместе, то находкой станет центр виртуальной реальности Warstation здесь же в Тетрисе на шестом этаже. Новая VR-арена позволит почувствовать себя героем компьютерной игры и принять участие в командных играх. Стать участником сражения на Марсе или оказаться в городе будущего будет точно интересно как детям, так и взрослым.(12+)

Радость общения петрозаводчанам и гостям города подарит и обширная программа, приготовленная Домом культуры к новогодним каникулам. Интеллектуальные игры BRAINSURF, тематические викторины WOW QUIZ, стендап-концерты с участием звёзд жанра и музыкальный концерт стильного оркестра сделают праздники яркими и запоминающимися.(16+)

Подробнее в группе в ВК Дома культуры.