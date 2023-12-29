Проезд на трех автобусах в Петрозаводске 31 декабря станет бесплатным

Праздничная акция продлится с 18.00 до конца дня.

В паблике «Транс-Балт Петроаводск» опубликовали расписание на новогодние праздники.

Как сообщили в источнике, все праздничные дни водители компании буду работать на линии, чтобы жители города могли посетить места проведения массовых гуляний и встретиться с родными и близкими. А 31 декабря после 18.00 проезд на автобусах № 5, 14 и 29 будет бесплатным.



Праздничная акция продлится до конца рабочего дня. Атобус № 29 отправится в последний рейс со станции Томицы — в 21.45, с улицы Энтузиастов — в 21.31. Автобус № 14 — с улицы Чистой в 22.41, а с Рабочей улицы в 22.43. Автобус № 5 — с Сулажгорской улицы в 22.01, а с Птицефабрики в 22.12.



В остальные праздничные дни автобусы будут работать по расписанию выходного дня.

«Пусть праздники пройдут динамично и радостно вместе с „Транс-Балтом“!», — написали в источнике.