Как в Карелии провожали погибшего на Украине бойца (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В селе Деревянное Прионежского района проводили в последний путь Никиту Ерошкина, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

21-летний Никита Ерошкин служил по контракту и был командиром отделения инженерно-саперного взвода. Он погиб в ходе спецоперации на Украине. Сегодня в селе Деревянное состоялись проводы бойца в последний путь.

В траурной церемонии приняли участие более 150 человек: родные бойца, жители села, сослуживцы и росгвардейцы. Гроб с телом Никиты Ерошкина несли на руках. Церемонию сопровождал военный оркестр.

Как сообщает корреспондент «Столицы на Онего», боец будет похоронен на местном кладбище с почестями. На месте погребения состоится воинский салют.

В село Деревянное прибыли заместитель губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын, депутат Заксобрания Ольга Шмаеник, глава Прионежского района Вадим Сухарев.

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