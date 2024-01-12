В Лахденпохье проводят в последний путь земляка, погибшего на СВО

Во вторник, 16 января, в Лахденпохье состоится прощание с бойцом СВО Кириллом Ивановичем Набродовым.

Как в соцсети сообщили власти Лахденпохского района, 16 января в храме Пророка Илии пройдет прощание с бойцом СВО Кириллом Ивановичем Набродовым.



«Кирилл Набродов — уроженец поселка Райвио Мийнальского сельского поселения. В 2015 году окончил девять классов Ихальской школы, затем получил образование механика в ПУ № 9. Работал в ИП Виноградов», — говорится в сообщении районных чиновников.



В сентябре 2022 года его мобилизовали. Боец служил в мотострелковом полку стрелком-помощником гранатометчика.



Погиб 1 января при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и Д. Р. Ему было 25 лет.



Проститься с Кириллом Набродовым можно в храме, начиная с 10.00. В 11.00 состоится отпевание, в 12.00 — траурный митинг. Похороны пройдут на новом городском кладбище Лахденпохьи.