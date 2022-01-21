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Как заставить управляющие компании очистить крыши от сосулек, обсудят на совещании в мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
11:17, 22 Января 2022
фото: Столица на Онего

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Открытое совещание в администрации Петрозаводска будет посвящено работе управляющих компаний по очистке кровель зданий от снега и сосулек.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

«Приходит много вопросов по содержанию дворов, по сосулькам и свисающему снегу с крыш домов и козырьков, по уборке и ремонтам в подъездах. Эти обращения горожане направляют мне и в городскую администрацию, зачастую не понимая, что самый короткий и эффективный путь решить проблемы своего дома — обратиться в свою управляющую компанию», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

По его словам, управляющие организации зачастую не исполняют взятые на себя обязательства, и тогда надо жаловаться в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Как добиться от управляющих компаний выполнения своих обязанностей, обсудят участники совещания в администрации, которое будет транслироваться в интернете.

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Комментарии

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prostor
2022-01-22 11:45:51
Есть депутаты законодатели, работать нужно вводить законы по этой проблеме, назначать ответственных за свои здания и спрашивать с них по закону в случае чего, а в случае бездействия вводить штрафы, это безопасность, нас и так после пандемии убавилось
Экспeрд
2022-01-22 11:36:18
Щас нытики ныть начнут. А у нас ЖЭК Тракторостроитель и снег с крыши постоянно чистит и сосульки сбивает. И я доволен ихней работой. Вот прошу принять это к сведению и выписать благодарность.
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