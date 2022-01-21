Как заставить управляющие компании очистить крыши от сосулек, обсудят на совещании в мэрии Петрозаводска

Открытое совещание в администрации Петрозаводска будет посвящено работе управляющих компаний по очистке кровель зданий от снега и сосулек.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

«Приходит много вопросов по содержанию дворов, по сосулькам и свисающему снегу с крыш домов и козырьков, по уборке и ремонтам в подъездах. Эти обращения горожане направляют мне и в городскую администрацию, зачастую не понимая, что самый короткий и эффективный путь решить проблемы своего дома — обратиться в свою управляющую компанию», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

По его словам, управляющие организации зачастую не исполняют взятые на себя обязательства, и тогда надо жаловаться в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Как добиться от управляющих компаний выполнения своих обязанностей, обсудят участники совещания в администрации, которое будет транслироваться в интернете.