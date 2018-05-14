"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 14 мая.

С 14-18 мая в Петрозаводске пройдет Гран-при по быстрым шахматам (юношеский турнир 2 этап). Открытие соревнования в 11.00 в турнирном зале СШОР №2 (ул. Дзержинского, 26).

В 12.00 в библиотеке №22 (Лососинское ш., 26) состоится встреча проекта "Живые книги" с председателем КРОО "Национально-культурная автономия армян" Г.А.Мкртчяном.

В 15.40 на стадионе "Спартак" состоится Парад открытия Первенства среди сборных команд общеобразовательных организаций по легкой атлетике (Спартакиада школьников).

В 18.00 на стадионе "Юность" пройдет Кубок по футболу (жеребьевка 1/4 финала).

В 16.00 в Зале заседаний правительства РК запланировано заседание Совета при Главе Республики Карелия по вопросам добровольчества (волонтерства) с участием А.О. Парфенчикова.

В 17.00 в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио (ул. Свердлова, 25) состоится концерт традиционной вокальной музыки Китая в рамках XIV Международного фестиваля искусств "Белые ночи Карелии".