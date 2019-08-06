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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 7 августа.
7 августа – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Пудожский район.
14.00 – в Республиканском онкологическом диспансере на Лососинском ш., 11 состоится презентация нового современного медицинского оборудования, поступившего в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
18.15 – на стадионе "Юность" пройдет чемпионат Петрозаводска по футболу – 2019.
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