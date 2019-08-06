"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 7 августа.

7 августа – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Пудожский район.

14.00 – в Республиканском онкологическом диспансере на Лососинском ш., 11 состоится презентация нового современного медицинского оборудования, поступившего в рамках нацпроекта "Здравоохранение".



18.15 – на стадионе "Юность" пройдет чемпионат Петрозаводска по футболу – 2019.