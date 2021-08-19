Каким будет новый жилой район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» (ВИДЕО)

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
Новый жилой район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» появится на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская — компания «Баренц Групп» рассказала, каким он будет.
Компания «Баренц групп» начала подготовку к строительству нового жилого района Петрозаводска «Талоярви. Город у воды», который будет расположен на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская. Проект уже вызвал большой интерес у жителей Петрозаводска. Ничего подобного в городе еще не строилось.
«Талоярви» — это не просто очередной жилой комплекс, пусть и с повышенным уровнем комфорта, а совершенно новая концепция создания комфортной городской среды.
Маркетолг компании «Баренц Групп» рассказала об особенностях нового района — месте, где он появится на площади 30 га, огромном парке, монолитных домах с умными планировками, социальной инфраструктуре и многом другом.
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TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.