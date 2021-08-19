Каким будет новый жилой район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» (ВИДЕО)

Новый жилой район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» появится на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская — компания «Баренц Групп» рассказала, каким он будет.

Компания «Баренц групп» начала подготовку к строительству нового жилого района Петрозаводска «Талоярви. Город у воды», который будет расположен на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская. Проект уже вызвал большой интерес у жителей Петрозаводска. Ничего подобного в городе еще не строилось.

«Талоярви» — это не просто очередной жилой комплекс, пусть и с повышенным уровнем комфорта, а совершенно новая концепция создания комфортной городской среды.

Маркетолг компании «Баренц Групп» рассказала об особенностях нового района — месте, где он появится на площади 30 га, огромном парке, монолитных домах с умными планировками, социальной инфраструктуре и многом другом.

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