Каким был парад в честь Дня Победы в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

В столице Карелии проходят праздничные мероприятия в честь празднования Дня Победы.

Сегодня Петрозаводск отмечает 76-ю годовщину Великой Победы. В этой связи на площади Кирова в карельской столице состоялся парад.

Как информирует пресс-центр мэрии города, торжественным маршем по главной площади прошли военнослужащие Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты силовых ведомств, студенты Военного учебного центра ПетрГУ, кадеты и юнармейцы. Приветствовали военнослужащих ветераны, представители органов власти, общественных организаций и объединений.

В завершении мероприятия над площадью Кирова пролетели боевые самолеты 159-го гвардейского истребительного авиационного Новороссийского Краснознаменного полка, возвращавшиеся с парада в Санкт-Петербурге, сообщили в мэрии.