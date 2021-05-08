Реклама на сайте
Прислать новость
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер 1
Новое
Сегодня 17:37
Почти 80% россиян считают несправедливо завышенными зарплаты чиновников 4
08.05.2021 19:40
Как Петрозаводск отмечает День Победы (ФОТО, ВИДЕО) 2
Сегодня 12:43
Опубликованы кадры с места аварии с участием пожарной машины в Петрозаводске (ФОТО) 3
Сегодня 16:54
Кому нельзя делать прививку от коронавируса – рекомендации Роспотребнадзора
08.05.2021 20:40
Концерт ко Дню Победы прошел на железнодорожном вокзале в Петрозаводске (ФОТО) 1
Сегодня 10:49

Каким был парад в честь Дня Победы в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
15:21, 09 Мая 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
Загрузка...

В столице Карелии проходят праздничные мероприятия в честь празднования Дня Победы.

Сегодня Петрозаводск отмечает 76-ю годовщину Великой Победы. В этой связи на площади Кирова в карельской столице состоялся парад.

Как информирует пресс-центр мэрии города, торжественным маршем по главной площади прошли военнослужащие Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты силовых ведомств, студенты Военного учебного центра ПетрГУ, кадеты и юнармейцы. Приветствовали военнослужащих ветераны, представители органов власти, общественных организаций и объединений.

 

 

В завершении мероприятия над площадью Кирова пролетели боевые самолеты 159-го гвардейского истребительного авиационного Новороссийского Краснознаменного полка, возвращавшиеся с парада в Санкт-Петербурге, сообщили в мэрии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
off
2021-05-09 17:58:15
Как же они боятся единства российского народа...
Zim
2021-05-09 17:54:53
Почему тысячи людей на площади Кирова вызывают кроме всего прочего, ощущение какой-то неправильности? Может быть потому, что кода пару недель тому назад, на ту же площадь вышло порядка двухсот молодых людей в поддержку своих прав, в защиту известного оппозиционера их задерживали, вроде как за нарушение санитарных норм? Что, за это время существенно изменилась эпидемиологическая обстановка?
Этот нормально, когда сотни людей несут цветы к могиле неизвестного солдата и не знают при этом, когда в Карелии началась война, как она началась и когда закончилась? Когда нам говорят «чтить память», то о какой памяти идет речь? Что люди помнят, что знают о войне? Когда на Празднование 76-й годовщины Победы в Москве тратят 855,4 млн рублей и из них на ветеранов только 9,2 млн рублей, это правильно?
наташка
2021-05-09 18:26:33
Zim, у тебя всего 6 вопросительных знаков. Бери пример с димона - у него плюсов как блох
Изя
2021-05-09 18:09:28
Zim, ТАК и ЕСТЬ )))) Абсурд , мягко сказать :)
Вася
2021-05-09 17:51:56
с каждым годом, победа над Гитлером даётся всё тяжелее и тяжелее..
Изя
2021-05-09 18:08:41
Вася, :) :) :)
Димон
2021-05-09 17:44:23

Off++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вася
2021-05-09 17:39:19
ещё есть страна которая сама себя истребляет
Off
2021-05-09 16:55:02
«Зачем в барьерах вся Россия?

Зачем оттачивать парад?

Парад чего? Парад бессилия? Парад запретов и оград?

Парад расстрелянных пособий? Убитый пенсионный фонд?

Забытой славы и надгробий? И фронт, развернутый в народ.

Воинственные железяки везут воинственных ребят.

Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад»

(стихи от Дмитрия Назарова )
Димон
2021-05-09 17:45:09
Off, ++++++++++++++++++++++++
Димон
2021-05-09 17:44:54
Off,
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым
05.05.2021, 14:38
В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

07.05.2021 08:54
Личное мнение
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 5
Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»