Карелии списали часть задолженности по бюджетным кредитам

Правительство России списало часть долгов по бюджетным кредитам Карелии.

Распоряжение о списании с Карелии части задолженности по кредитам было опубликовано на официальном сайте правовых актов. Помимо Карелии, долги по кредитам были списаны еще в общей сложности с 21 субъекта. В СЗФО, помимо Карелии, часть задолженности была списана с республики Коми.

Всего с Карелии была списана задолженность по бюджетным кредитам в размере 5 миллионов 548 тысяч рублей.

Долги были списаны в объеме поступления в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от поступления новых инвестиционных проектов.

Ранее Комитет Заксобрания рекомендовал принять проект бюджета Карелии на 2024 год во втором чтении.