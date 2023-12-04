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Комитет Заксобрания рекомендовал принять проект бюджета Карелии на 2024 год во втором чтении

Новости. Экономика
14:06, 06 Декабря 2023
фото: © Заксобрание Карелии

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На заседании 6 декабря комитет по бюджету и налогам рассмотрел почти 50 поправок.

В среду, 6 числа, комитет по бюджету и налогам карельского парламента рассмотрел 47 поправок к проекту закона о бюджете республики на 2024 год и последующий период 2025–2026 годов.

Ранее главный финансовый документ республики Заксобрание Карелии приняло в первом чтении.

Одну из поправок внес глава региона Артур Парфенчиков. Ее членам комитета представила министр финансов Елена Антошина.

По ее словам, на ближайшие три года из федерального центра в Карелию дополнительно поступят 7,9 млрд рублей.



В частности, в 2024 году федеральные средства пойдут на капремонты школ (+677,3 млн рублей); на развитие туризма (+79,2 млн); на покупку систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови для детей, больных сахарным диабетом (+26,8 млн).

41 миллион из федеральной казны в Карелии должны потратить на развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров.

Кроме того, по итогам обсуждения комитет поддержал 11 депутатских поправок. Например,
168,1 млн рублей одобрили направить на продолжение транспортной реформы в Петрозаводске; 14 млн — на разработку проекта строительства больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в Лахденпохье для нужд Сортавальской ЦРБ.

Еще 2,4 миллиона члены комитета предлагают выделить на реконструкцию канализационных очистных сооружений в поселке Салми Питкярантского района; 130 млн рублей — на строительство газопроводов уличной сети в городе Питкяранта, деревнях Койриноя и Ууксу.

Также депутаты обратили внимание на то, что в проекте бюджета на 2024 год пока не предусмотрены средства по некоторым важным направлениям.

Например, не заложены средства на программы инициативного бюджетирования, поддержку вновь образованных муниципальных округов, покупку новых пожарных машин, исполнение школами и детсадами предписаний надзорных органов, проектирование и строительство КОСов, сокращение кредиторской задолженности больниц и поликлиник Карелии.



Эти предложения парламентариев внесли в протокол заседания профильного комитета, чтобы вернуться к их рассмотрению при дальнейшей работе над бюджетом республики.

«Хочу всех поблагодарить за совместную работу, напоминаю, что до заседания комитета по бюджету и налогам мы готовы обсуждать поправки в законопроект со всеми фракциями. Еще раз большое спасибо от имени министра финансов, от главы республики за совместную работу», — отметил представитель главы Карелии в Заксобрании Юрий Шабанов.

«Подготовка к законопроекту о бюджете — это большая работа и ответственность исполнительной власти, — заявил председатель профильного комитета Виталий Красулин. — В том числе, глава республики напрямую отвечает перед руководством страны. Поэтому, я считаю, что проект бюджета нужно поддержать».



В итоге члены комитета рекомендовали Законодательному собранию региона принять проект бюджета во втором чтении с учетом рекомендованных поправок.

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