Проект бюджета Карелии на 2024 год принят в первом чтении

Депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении проект закона «О бюджете Республики Карелия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Согласно проекту закона, доходы бюджета в 2024 году запланированы в сумме 68,7 млрд рублей, расходы – 67 млрд рублей. Профицит составит 1,7 млрд рублей.



Среди приоритетов - оплата труда работников бюджетной сферы, социальная поддержка граждан, реализация национальных, а также новых инвестиционных и инфраструктурных проектов.



«Бюджет должен отвечать на два главных вопроса – это исполнение всех социальных обязательств, которые предусмотрены нашими и федеральными нормативными актами, а также развитие нашей республики», - сказал председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.



При рассмотрении проекта закона во втором чтении основные параметры бюджета Карелии изменятся с учетом дополнительных средств из федерального бюджета.



«Сейчас ведется активная работа с Минфином России, ею занимаются глава республики, премьер-министр Карелии, руководители профильных ведомств», - пояснил парламентарий.



По словам спикера парламента, вчера в Госдуме при принятии проекта федерального бюджета во втором чтении были предусмотрены средства на строительство онкологического диспансера.



«Их в бюджете пока мы не прописали, но эти средства будут. И это огромная заслуга нашего депутата в Госдуме Валентины Николаевны Пивненко. И уверен, что по другим направлениям такие же положительные изменения мы увидим», - отметил Элиссан Шандалович.



Более 42 млрд рублей, или 63% от общего объема расходов, предусмотрено на выполнение социальных обязательств. На реализацию 11 национальных проектов будет направлено 10,5 млрд рублей, из них 6,2 млрд рублей – средства федерального бюджета. Расходы Дорожного фонда сформированы в сумме 12,8 млрд рублей.



«Как вы знаете, бюджет - это живой документ. В течение года мы неоднократно вносим изменения в бюджет, и тот бюджет, который мы принимаем в первом чтении, это не тот, что будет в конце года», - подчеркнул Элиссан Шандалович.

Срок внесения поправок - до 30 ноября. Рассмотрение проекта закона о бюджете во втором чтении запланировано на 7 декабря.