Карелия лидирует по уровню преступности в России

Самыми неблагополучными среди российских регионов названы республики Коми, Карелия и Алтай.

В понедельник, 22 января, РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России по уровню преступности.

Самыми неблагополучными названы республики Коми, Карелия и Алтай. В каждом из этих регионах за год зафиксировано более 200 правонарушений.

Карелия заняла 84-е место в итоговой таблице. В прошлом году в нашем регионе на 10 тысяч жителей приходилось 210,1 преступлений. По этому показателю республика уступает только Коми, согласно рейтингу.

Всего за прошедшие 12 месяцев в России было зарегистрировано чуть более 1,9 миллиона преступлений. В 45 регионах криминала стало меньше, а в 40 - больше, делает вывод 47channel.ru.

Карелия вошла в первую группу. Так, в прошлом году количество тяжких и особо тяжких преступлений в нашем регионе составило 47,9 на 10 тысяч населения.

Как пишет РИА Новости, лидером рейтинга, как и год назад, стала Чеченская Республика. Здесь в 2023 году зарегистрировано 14,6 преступлений на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия (40,8 преступлений) и Дагестан (43,7).

В инфографике Ria.ru можно посмотреть, как обстоят дела в стране сегодня, и как ситуация изменилась по сравнению с прошлым годом.