В Карелии раскрыли деятельность международных преступников, которые вывели за рубеж 1,5 млрд рублей

Карельская таможня вместе с ФСБ и МВД республики пресекла деятельность международной преступной группировки.

В пресс-службе Карельской таможни рассказали о раскрытии деятельности международной преступной группировки, действовавшей на территории России, Республики Беларусь, Польше, Эстонии и Латвии. Преступники вывели за рубеж 1,5 миллиарда рублей, в отношении их были возбуждены уголовные дела.

Деятельность группировки была пресечена в результате совместных действий таможенников, сотрудников ФСБ и органов внутренних дел. Как было установлено, с 2018 по 2021 годы преступники создали более 40 фиктивных юридических лиц, от имени которых совершались переводы за границу. Фирмы были зарегистрированы в Северо-Западном федеральном округе, в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Твери, Воронеже, в других городах России, а также за рубежом.

Деньги перечислялись на счета подконтрольных ОПГ компаний, зарегистрированных и находящихся в Республике Беларусь, Польше и Эстонии, используя подложные внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров.

В отношении участников группы возбуждены уголовные дела по более чем 60 эпизодам преступной деятельности. В настоящее время их расследует Следком Карелии.