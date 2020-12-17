Карелия получит еще 13 млн рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом

Очередной транш выделен Карелии из средств федерального бюджета на закупку лекарств для больных новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение амбулаторно, сообщили в Минздраве республики.

"Закупка препаратов осуществляется, в ближайшее время они поступят на склад уполномоченной медицинской организации", – говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве напомнили, что ранее были закуплены препараты на сумму 23 млн рублей. Все лекарства, а это "Фавипиравир", "Парацетамол", "Интерферон альфа-2b", "Амоксициллин+клавулановая кислота", бесплатно выдаются пациентам при первом посещении врачом или доставляются волонтёрами, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что бесплатные лекарства для лечения больных коронавирусом поступили в медучреждения Карелии.