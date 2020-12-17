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Карелия получит еще 13 млн рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом

Новости. Общество
15:49, 18 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Очередной транш выделен Карелии из средств федерального бюджета на закупку лекарств для больных новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение амбулаторно, сообщили в Минздраве республики.

"Закупка препаратов осуществляется, в ближайшее время они поступят на склад уполномоченной медицинской организации", – говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве напомнили, что ранее были закуплены препараты на сумму 23 млн рублей. Все лекарства, а это "Фавипиравир", "Парацетамол", "Интерферон альфа-2b", "Амоксициллин+клавулановая кислота", бесплатно выдаются пациентам при первом посещении врачом или доставляются волонтёрами, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что бесплатные лекарства для лечения больных коронавирусом поступили в медучреждения Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-18 16:49:50
Пока дождёшься бесплатных лекарств, кони двинешь. Если тест не готов, то лечись сам или не лечись, но тогда уж совсем плохо будет.
David
2020-12-18 16:25:38
Выделены бабки на фуфломицины.
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