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Бесплатные лекарства для лечения больных коронавирусом поступили в медучреждения Карелии

Новости. Общество
13:56, 25 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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На сегодняшний день лекарства направили в центральные районные больницы Пудожа, Беломорска, Сегежи, Костомукши, Суоярви, Кондопоги, а также в петрозаводские поликлиники №1,2 и №4 и клинику "РЖД-Медицина", распределение препаратов продолжается.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о ситуации с обеспечением медучреждений республики бесплатными лекарственными препаратами для больных коронавирусом.

Накануне вице-премьер правительства России Татьяна Голикова назвала Карелию в числе регионов, которые не произвели закупки лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Глава Карелии заявил, что лекарства республика закупила.
"Основанием для заявления стали некорректные данные отчетности. Информация о заключенных контрактах была своевременно занесена в реестр государственных контрактов, но на момент выступления Татьяны Голиковой в отчетности не был отражен заключительный этап – постановка контракта на бюджетные обязательства в Управлении федерального казначейства, - пояснил Парфенчиков.- Мы урегулировали этот момент с федеральным центром и уже сегодня на совещании министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что Карелия вошла в число регионов, где сегодня началась раздача бесплатных лекарств и республики нет в списке регионов риска по данному вопросу".

По словам главы Карелии, лекарства закуплены и в республику уже поступили, в том числе фавипиравир и парацетамол, интерферон альфа-2b, амоксициллин+клавулановая кислота.

"Минздрав сейчас распределяет их по медучреждениям. Так, вчера и сегодня лекарства направили в центральные районные больницы Пудожа, Беломорска, Сегежи, Костомукши, Суоярви, Кондопоги, а также в петрозаводские поликлиники №1,2 и №4 и клинику "РЖД-Медицина". В ближайшее время их получат и остальные медучреждения", - написал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также сообщил, что, конечно, на сегодняшний день есть проблемы с приобретением лекарств в аптеках.
Если вы столкнулись с ситуацией, что какой-либо препарат отсутствует, его можно заказать на сайте apteka.ru или по телефону, провизор сориентирует, когда поступит нужное лекарство.

Телефоны всех аптек можно найти на сайте правительства республики: gov.karelia.ru/coronaviridae/7282/

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