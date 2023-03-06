Карелия успешно выполнила план по нацпроекту «Производительность труда»

В феврале Минэк Карелии отчитался перед Минэкономразвития России об итогах реализации в республике нацпроекта «Производительность труда» в 2022 году.

С прошлого года Карелия официально вступила в данный национальный проект, основной целью которого является повышение производительности труда на предприятиях, в том числе за счет внедрения инструментов «бережливого» производства.

«Бережливое» производство — это современный способ управления производственным процессом, при котором устраняются все ненужные потери, возникшие, например, из-за непродуманной логистики, ненужных перемещений работников или инструментов, наличия излишних запасов.

В настоящее время в нацпроекте участвуют 14 предприятий республики, среди них такие, как ООО «Стройиндустрия КСМ», АО «Сегежский ЦБК, АО «Кондопожский ЦБК», ООО «Сортавальский лесозавод», ООО «РК-Гранд», ООО «Литейный завод "Петрозаводскмаш"» и другие.

Предприятия ООО «Стройтехника» и ГУП РК «Карелфарм» приступили к реализации проекта по повышению производительности труда под руководством опытных экспертов Федерального центра компетенций и Регионального центра компетенций Самарской области соответственно. Такая экспертная поддержка была для них абсолютно бесплатной.

За короткий срок реализации данных проектов организации уже достигли ощутимых результатов. Так, на ООО «Стройтехника» за 6 месяцев работы экспертов ФЦК выпуск готовой продукции вырос в 1,7 раза. На ГУП РК «Карелфарм» благодаря работе экспертов РЦК Самарской области за 3 месяца процесс сборки заказа лекарственных препаратов ускорился на 90%.

«В рамках нацпроекта «Производительность труда» квалифицированные эксперты бесплатно помогают предприятиям эффективнее использовать собственные ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования и оптимизировать логистику в целом», — отметил Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев.

Для реализации нацпроекта региону из федерального бюджета был предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 6,5 млн. рублей на создание Фабрики процессов и привлечение Регионального центра компетенций другого региона.

В результате на базе ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум» была создана Фабрика процессов, где почти 40 работников предприятий уже успешно прошли обучение «бережливому» производству.

«За счет организации работы и проведения необходимых мероприятий все запланированные цели и задачи по нацпроекту «Производительность труда» в 2022 году были успешно выполнены. В промежуточном рейтинге по производительности труда Республика Карелия заняла 2 место среди 11 регионов-«новичков» в нацпроекте», — сообщил Олег Ермолаев.

В 2023 году будет продолжено вовлечение предприятий республики в национальный проект «Производительность труда» для оказания им адресной экспертной поддержки, направления сотрудников на бесплатное обучение по различным образовательным программам и на Фабрике процессов с целью формирования культуры «бережливого» производства в регионе.