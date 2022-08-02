Карельские школьники могут стать соавторами детского движения

Авторы лучших идей получат мерч и поездку от крупного молодежного проекта

В России до 30 августа продолжается конкурс соавторов детского движения. Напомним, законопроект «О российском движении детей и молодежи» был принят во втором чтении в начале июля. А определить его название и основные символы предложено самим школьникам и студентам среднего профессионального образования. Стать соавторами могут и жители Карелии в возрасте от 11 до 18 лет.



Софья Слепуха (фото: © ЦУР, кадр из видео)

Как отметила амбассадор детского движения в Карелии, участница конкурса «Большая перемена» София Слепуха, участие в конкурсе позволит познакомится с новыми людьми и подарит очень много крутых эмоций.

«Участникам конкурса я хочу пожелать терпения, спокойной и последовательной работы и, конечно же, победы!» – сказала она.

Конкурс соавторов является командным. В нем могут принять участие команды от 5 до 12 человек, состоящие из школьников и студентов СПО из России, а также Донецкой и Луганской народных республик. Команда может пригласить одного взрослого наставника – педагога, вожатого детского лагеря или родителя.

Конкурс пройдет в пяти номинациях: «Клич детского движения», «Атрибут детского движение», «Игры детского движения», «Традиции детского движения» и «Названия для трех возрастных ступеней движения».

Каждое предложение команд в сентябре будут рассматривать по три эксперта. На основании их оценки будет сформирован рейтинг лучших решений по каждой номинации, которые будут представлены на открытое голосование детей.

Узнать подробности команды могут по ссылке. Авторы топ-100 идей получат мерч детского движения и поездку от проекта «Больше, чем путешествие». А топ-20 команд станут участниками Съезда движения в Москве в декабре 2022 года.