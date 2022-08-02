890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
Огромная пробка образовалась между Петрозаводском и Кондопогой из-за аварии (ВИДЕО)
04.08.2022 20:01
«Репутация нарушителей»
Сегодня 10:51
Ушла из жизни актриса Театра кукол Карелии Екатерина Андреева
04.08.2022 14:56

Карельские школьники могут стать соавторами детского движения

Новости. Общество
13:22, 05 Августа 2022
фото: © «Присоединяйся к движению»

Новости партнеров

Авторы лучших идей получат мерч и поездку от крупного молодежного проекта

 В России до 30 августа продолжается конкурс соавторов детского движения. Напомним, законопроект «О российском движении детей и молодежи» был принят во втором чтении в начале июля. А определить его название и основные символы предложено самим школьникам и студентам среднего профессионального образования. Стать соавторами могут и жители Карелии в возрасте от 11 до 18 лет.


Софья Слепуха (фото: © ЦУР, кадр из видео)

Как отметила амбассадор детского движения в Карелии, участница конкурса «Большая перемена» София Слепуха, участие в конкурсе позволит познакомится с новыми людьми и подарит очень много крутых эмоций. 

«Участникам конкурса я хочу пожелать терпения, спокойной и последовательной работы и, конечно же, победы!» – сказала она.

Конкурс соавторов является командным. В нем могут принять участие команды от 5 до 12 человек, состоящие из школьников и студентов СПО из России, а также Донецкой и Луганской народных республик. Команда может пригласить одного взрослого наставника – педагога, вожатого детского лагеря или родителя.

Конкурс пройдет в пяти номинациях: «Клич детского движения», «Атрибут детского движение», «Игры детского движения», «Традиции детского движения» и «Названия для трех возрастных ступеней движения».

Каждое предложение команд в сентябре будут рассматривать по три эксперта. На основании их оценки будет сформирован рейтинг лучших решений по каждой номинации, которые будут представлены на открытое голосование детей.

Узнать подробности команды могут по ссылке.  Авторы топ-100 идей получат мерч детского движения и поездку от проекта «Больше, чем путешествие». А топ-20 команд станут участниками Съезда движения в Москве в декабре 2022 года. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2022, 00:10
Курс доллара продолжает расти, появились прогнозы, когда за него будут платить по 80 рублей
01.08.2022, 12:40
Закрыта продажа билетов на следующие через Петрозаводск поезда
31.07.2022, 12:34
Температура до +28 и дожди: каким будет август в Карелии
03.08.2022, 15:18
Выяснились подробности о личности обвиняемого в зверском убийстве девушки в Петрозаводске
03.08.2022, 14:32
Установлен порядок выплат бойцам подразделений из Карелии, которых готовят к отправке на Украину
30.07.2022, 00:01
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех

Чтиво

04.08.2022 16:54
Уроки выживания
Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия
«Мой дом — моя крепость», говорят в Англии, но в России это выражение приобрело особое значение.
Вайт виляет хвостом
01.08.2022 09:28
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.