Карельский суд отправил в колонию любителя выпить за рулем

В Пудожском районе мужчина осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в 2018 году 21-летний мужчина был привлечен к уголовной ответственности за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель получил условный срок.

Должных выводов для себя молодой человек не сделал. В июне 2020 года, будучи лишенным водительских прав, он купил автомобиль и в один из дней после употребления алкоголя сел за руль, чтобы купить в магазине спиртное.

Автоинспекторы остановили пьяного водителя. При освидетельствовании у него была установлена концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе, более чем пять раз превышающая допустимую норму.

Учитывая, что подсудимый имеет непогашенную судимость за совершение кражи, суд отправил его в колонию-поселение на 2,% года.

Ранее у любителя пьяной езды забрали машину в Петрозаводске.