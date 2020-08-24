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Карельский суд отправил в колонию любителя выпить за рулем

Новости. Криминал
08:40, 25 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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В Пудожском районе мужчина осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в 2018 году 21-летний мужчина был привлечен к уголовной ответственности за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель получил условный срок.

Должных выводов для себя молодой человек не сделал. В июне 2020 года, будучи лишенным водительских прав, он купил автомобиль и в один из дней после употребления алкоголя сел за руль, чтобы купить в магазине спиртное.

Автоинспекторы остановили пьяного водителя. При освидетельствовании у него была установлена концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе, более чем пять раз превышающая допустимую норму.

Учитывая, что подсудимый имеет непогашенную судимость за совершение кражи, суд отправил его в колонию-поселение на 2,% года.  

Ранее у любителя пьяной езды забрали машину в Петрозаводске.

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